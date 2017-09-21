Бывший премьер Казахстана Серик Ахметов вышел из тюрьмы

Бывший премьер-министр Казахстана Серик Ахметов спустя почти два года тюремного заключения по коррупционным обвинениям вышел сегодня на свободу после того, как вступило в силу решение суда о замене ему оставшейся части реального срока на ограничение свободы. Отвечая на вопросы журналистов, прибывших к колонии в поселке Карабас в Карагандинской области, в которой он отбывал срок наказания, Ахметов сказал, что «едет домой», пишут местные новостные агентства.

В разные годы Серик Ахметов возглавлял акимат Карагандинской области, занимал пост министра обороны. В начале этого года в рамках объявленной властями амнистии районный суд сократил ему срок на один год семь месяцев и 11 дней.

В декабре 2015 года суд в городе Караганде признал Ахметова виновным в хищении бюджетных средств, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности и приговорил к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать государственные должности в течение пяти лет. Позднее апелляционный суд сократил срок наказания до восьми лет лишения свободы, приняв во внимание «чистосердечное раскаяние» бывшего чиновника Ахметова и возмещение им заявленного властями ущерба.