Гани заявил о высоких шансах на успех новой американской стратегии

Вероятность эффективности новой американской стратегии по Афганистану по сравнению с предыдущими стратегиями представляется более высокой за счет сближения сотрудничества с Кабулом и принятия более жесткой линии в отношении Пакистана, заявил президент Афганистан Ашраф Гани 20 сентября. Выступая на встрече «Азиатского Сообщества» в Нью-Йорке, Гани заявил также, что стратегия бывшего президента США Барака Обамы – попытка успешно завершить 16-летнюю войну и вывести американские войска из Афганистана – потерпела неудачу, поскольку у Обамы «не было партнёра в Афганистане».

Гани не стал вдаваться в подробности, однако в его высказываниях прозвучала очевидная критика в адрес своего предшественника на президентском посту – Хамида Карзая, отношения которого с Вашингтоном временами обретали суровый характер.

В отличие от Барака Обамы, у президента США Дональда Трампа есть «команда партнёров в Афганистане», сказал Гани. Он добавил, что Трамп разработал свою стратегию после проведения «колоссального числа консультаций с нами».

В то же время Гани отметил, что следует воздать должное Обаме за его решение сохранить некоторое число американских военных в Афганистане вопреки данному им обещанию о полном выводе войск. Гани сказал, что это решение «обеспечило наше выживание», когда усилия боевиков движения «Талибан» захватить власть в стране набирали активность.

Отдельно в интервью Национальному Общественному Радио (NPR) Гани заявил, что администрация ставит целью в течение следующих нескольких лет обеспечить переход обратно под контроль правительства Афганистана афганских территорий, увеличив их с текущих 50 процентов до 80 процентов.