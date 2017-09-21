Школьная учительница из Андижана открыто прокляла своих учеников во время урока (видео)

Учительница одной из средних школ в городе Андижане открыто прокляла двух учеников во время урока. Один из учеников, тайно снявший произошедшее на мобильный телефон, отправил видеозапись в редакцию «Озодлика».

Этот вопиющий случай произошел в одной из средних школ в городе Андижане.

Видеозапись была тайно снята на мобильный телефон одним из учеников, сидевшим в классе.

На видеозаписи, которая была отправлена в редакцию «Озодлика», учительница средних классов, обращаясь к двум ученикам, проклинает их словами: «Пусть Аллах вас накажет! Пусть у вас отнимутся ноги! Да чтоб ваши ноги парализовало! Да чтоб вы оба не смогли дойти до этой школы!!! Да чтоб вы сдохли! Это самое плохое проклятие! Пусть Аллах вас накажет! Что я сделала такого, что вы называете меня скандалисткой?! А?! Скажи, Абдулла, что я сделала такого, что вы называете меня скандалисткой?!»

«Оставляю тебя на суд Аллаха. Пусть Аллах накажет тебя. И тебя пусть накажет Аллах. Да чтоб вы не выросли! Не смогли поступить на учебу. Пусть Аллах накажет вас!», – продолжает учительница проклинать своих учеников.

Что могли совершить дети для того, чтобы разгневать учительницу, точно неизвестно.

Однако репортер Радио Озодлик смог найти «героиню» данной видеозаписи и поговорить с ней.

«Откуда к вам пришла такая информация? У вас есть доказательства?», спросила в начале телефонного разговора с репортером «Озодлика» школьная учительница из Андижана.

Репортер: Да, у нас имеется видеозапись.

Учительница: Говорите, у вас видео есть? Аааа, значит, есть доказательства? А вы сначала докажите!! Не было такого. Я говорю уверенно, потому что такого не было. Такого вообще не было, брат.

Репортер: Вы проклинаете своих учеников?

Учительница: Я объясняю тебе. Говорю, предоставь это видео в областной хокимият. Говорю, предоставь это видео Шухратбеку Абдурахманову. Почему ты не понимаешь? Предоставь, и в СНБ, и в прокуратуру, Эгамбердиеву Музаффару. Возникаешь мне тут.

Репортер «Озодлика» отправил учительнице видеозапись, которая оказалась в распоряжении нашей редакции. Чуть позже он снова связался с ней по телефону.

На вопрос репортера, удалось ли ей посмотреть отправленную им видеозапись, учительница возмущенно ответила следующее: «Я что, даже этих слов не могу им сказать?»

Репортер: Значит, вы не отрицаете? Ранее вы отрицали, заявляя, что не проклинали учеников.

Учительница: Я и не била, и не материла их. Я же не била их? Не била, ведь так?

Репортер: Но ведь видно, что ребенок сидит в страхе. Он же весь дрожит рядом с вами.

Учительница: Ребенок не боялся. Он что, упал в обморок от страха, или у него пошла кровь из носа? Видите, это результат моей хорошей работы.

Репортер: Вы размахивал руками, пугая ребенка.

Учительница: Эти дети не выронили ни слезинки.

В школах Узбекистана побои и оскорбления учеников наблюдаются регулярно.

В марте этого года на сайте «Озодлика» была обнародована еще одна видеозапись, на которой учительница одной из средних школ в Фергане бьет и оскорбляет учеников 3-класса из-за сорванного урока.

Учительница громко кричит на младшеклассников, называя их «скотами» и «животными». На записи видно, что после этого учительница бьет детей учебником, затем дает одной из учениц пощечину.

«Если кто-то из вас будет оглядываться назад, то я оторву вам головы. Если еще раз кто-нибудь из вас будет угрюмиться, убью вас», – угрожала своим ученикам ферганская учительница.

Данная видеозапись вызвала бурную дискуссию в узбекском сегменте социальных сетей. Некоторые пользователи поддержали действия педагога, заявив, что их «тоже били школьные учителя», другие же, напротив, осудили учительницу, написав, что подобное поведение педагога может «навредить детской психике».