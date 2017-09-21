Астана отправила ответную ноту Бишкеку после встречи Назарбаева и Бабанова

Казахстан отправил ответную ноту Кыргызстану после того, как официальный Бишкек выразил протест встрече президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с кандидатом в президенты Кыргызстана Омурбеком Бабановым. МИД Кыргызстана заявил, что воспринимает эту встречу и ее широкое освещение в казахстанской прессе как попытку повлиять на выбор народа Кыргызстана и вмешательство во внутренние дела страны. МИД Казахстана называет эти оценки «домыслом».

Агентство Tengrinews сообщает, что сегодня в МИД Казахстана был вызван временный поверенный в делах Кыргызской Республики в Казахстане, которому была вручена ответная нота в адрес МИД Кыргызстана. «...Казахстанская сторона выражает крайнее удивление реакцией министерства иностранных дел Кыргызской Республики на состоявшуюся 19 сентября в Алматы встречу президента РК Нурсултана Назарбаева с одним из кандидатов в президенты Кыргызской Республики. Встречи главы государства с видными политическими деятелями и руководителями политических партий различных стран по их просьбе происходят на регулярной основе и в полной мере соответствуют международной практике. При этом подобные мероприятия носят открытый, транспарентный характер и широко освещаются в средствах массовой информации. Так, 14 августа в Астане глава государства провел аналогичную двустороннюю встречу с другим кандидатом в президенты Кыргызской Республики, экс-премьер-министром Сооранбаем Жээнбековым», – говорится в сообщении на сайте МИД Казахстана.

Официальная Астана также настаивает, что в ходе этих встреч президент Казахстана не выступал в поддержку какого-либо кандидата в президенты Кыргызстана.

Выборы президента назначены в Кыргызстане на 15 октября. Зарегистрировано 13 кандидатов.

Видеорепортаж «​Азаттыка»​:

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