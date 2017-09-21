Захарова заявила, что актера Фримена, который призвал Трампа признать предполагаемое вмешательство РФ в выборы США, подставили

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что американского актера Моргана Фримена, который призвал рассказать о якобы имевшем место вмешательстве РФ в президентские выборы США, подставили.

«Моргана Фримена подставили так же, как в свое время подставили Колина Пауэлла [бывшего госсекретаря США]. Думаю, это очередная история о том, как сиюминутная цель оправдывает любые средства», –написала в своем Facebook'е Захарова:

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, «многие творческие люди легко становятся жертвами эмоциональной перегрузки, не обладая реальной информацией о реальном положении вещей».

В Соединенных Штатах открывается некоммерческая организация «Комитет по расследованию России» (Committee to Investigate Russia), которая планирует информировать американцев об угрозе национальной безопасности со стороны России. В экспертный совет комитета вошел бывший директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер, а также политологи и члены Демократической и Республиканской партий.

В первом видео, опубликованном на Facebook'е организации, голливудский актер Морган Фримен заявляет, что президент России Владимир Путин ведет кибервойны против «демократий по всему миру» и распространяет пропаганду и дезинформацию.

Фримен призвал президента США Дональда Трампа признать, что Россия повлияла на президентские выборы в США, и начать расследование.

«Нас атаковали. Мы на войне», – говорит он.

По словам создателей комитета, они хотят собрать в одном месте информацию о расследовании «продолжающихся атак России на демократический процесс в США».

Попытки Кремля повлиять на исход выборов расследует Конгресс США и специальный прокурор Роберт Мюллер. Москва любое вмешательство отрицает. Трамп назвал расследование «охотой на ведьм».