Омбудсмен РФ сообщила о возбуждении дел об исчезновении людей в Чечне

В Чечне возбуждено 18 уголовных дел по фактам исчезновения жителей республики. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Двое граждан из этого списка, в котором числится 31 человек, предположительно, умерли естественной смертью. Еще двое, которых считают убитыми, живы, написала омбудсмен в Instagram'е.

В начале июля «Новая газета» опубликовала имена казненных без суда в Чечне. По данным издания, в январе были казнены как минимум 27 человек. В чем их подозревали, неизвестно. Власти Чечни назвали «ложью» информацию газеты.