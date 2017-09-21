На сессии Генеральной Ассамблеи ООН критиковали Россию

На сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке главы государств подвергли критике действия и политику России. Президент Польши Анджей Дуда, выступая во вторник на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, напомнил, что по вине России «почти десять лет назад в Грузии и уже третий год на Украине происходит явное нарушение основополагающих принципов Устава ООН, в том числе принципа неприкосновенности границ, уважения суверенитета, отказа от использования военной силы как средства разрешения споров».

Президент Литвы Даля Грибаускайте, выступая во вторник на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявила, что «методы шантажа, издевательств и агрессии используются Россией на Украине и на восточной границе НАТО». Она напомнила о военных учениях «Запад-2017», в которых участвуют 100 000 российских военных на границах Прибалтики, Польши и в Арктике.

По словам Грибаускайте, Кремль репетирует агрессивные сценарии против своих соседей, обучая свою армию атаковать Запад. "Учения также являются частью информационной войны, направленной на распространение неопределенности и страха. Еще более тревожно, что упражнения «Запад» – это всего лишь один из симптомов неспособности Кремля обуздать свою ненависть к Западу, заявила президент Литвы.

По ее мнению, арсенал Кремля не ограничивается обычными вооружениями. «Россия продолжает вмешиваться в выборы, проводит кибератаки и использует свои «Спутники» для распространения фальшивых новостей и дестабилизирующей пропаганды», – сказала Грибаускайте.

Российская делегация покинула зал заседаний Генеральной Ассамблеи ООН во время выступления президента Литвы.