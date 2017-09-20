Трамп пригрозил уничтожением КНДР и раскритиковал Иран с Венесуэлой

Президент США Дональд Трамп впервые после вступления в должность выступил на сессии Генеральной ассамблеи ООН.

В своей речи Трамп пригрозил Северной Корее «полным уничтожением». Он оговорился, что для США этот шаг будет вынужденным, если им придется защищать свое государство либо союзников.



«У нас не будет выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею», – заявил американский президент. Трамп выразил надежду, что до этого не дойдет.

Трамп решительно осудил соглашение о ядерной программе Ирана, которое заключил его предшественник Барак Обама. Президент США назвал это соглашение самым «постыдным» в истории страны.

Он жестко раскритиковал правительство Венесуэлы за «уничтожение демократии и превращение страны в диктатуру».

Дональд Трамп коснулся и темы неэффективности ООН. По сравнению с его прежними выступлениями, в этот раз критика была мягче.



США призывают «всех членов организации искать смелые позиции в ООН, нацеливаясь на изменение текущего положения и не держась за старые методы, которые не работают», – сказал Дональд Трамп.