Задержаны еще трое подозреваемых в организации взрыва в Лондоне

В южном Уэльсе британская полиция арестовала троих мужчин по подозрению в организации взрыва в лондонском метро, в результате которого пострадали 30 человек.

25-летний мужчина был арестован во вторник вечером в Ньюпорте, а двое других, в возрасте 48 и 30 лет, были задержаны по другому адресу в том же городе рано утром в среду, сообщили в полиции Лондона.

Начальник Контртеррористического командования лондонской полиции Дин Хейдон сообщил, что расследование идет быстрыми темпами и многое было сделано со времени теракта, произошедшего в пятницу. «Сейчас пятеро человек находятся под стражей, и обыски продолжаются по четырем адресам», – проинформировал Хейдон.

Самодельная бомба взорвалась в пятницу в утренний час пик в переполненном поезде на станции метро «Парсонс-Грин».