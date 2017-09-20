В Луизиане арестован подозреваемый в убийствах афроамериканцев

В городе Батон-Руж (штат Луизиана) 23-летний белый мужчина Кеннет Джеймс Глисон арестован по обвинению в убийстве двух афроамериканцев. На прошлой неделе он также обстрелял дом, где проживала семья афроамериканцев. Полиция считает, что убийства были мотивированы расовой ненавистью.

Как передает агентство Ассошиэйтед пресс, сотрудник правоохранительных органов Луизианны сообщил во вторник, что в доме подозреваемого обнаружили рукописную копию речи Адольфа Гитлера. Следователи считают, что видеозаписи и данные ДНК доказывают причастность Глисона к убийстам. Власти заявили, что Глисону будет предъявлено обвинение в убийстве первой степени за убийство бездомного и еще одного человека, который был застрелен по дороге на работу. В каждом случае убийца открыл огонь из машины, затем подошел к жертве, когда она лежала на земле, и снова выстрелил, заявила полиция.

Я уверен, что этот убийца будет продолжать убивать, - сказал начальник городской полиции Джонни Даннам. Адвокат Глисона, Кристофер Александр, утверждает, что его клиент «упорно отрицает вину и мы с нетерпением ждем полного оправдания». Окружной прокурор сказал, что будет добиваться смертной казни подозреваемого.

За последние годы штат Луизиана стал местом серьезных конфликтов на расовой почте, выразившихся в том числе в убийствах полицейских.