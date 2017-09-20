Бишкек направил Казахстану ноту после встречи Назарбаева с Бабановым

Временный поверенный в делах Казахстана в Кыргызстана Жанибек Карибжанов был вызван в МИД Кыргызстана. Поводом послужила встреча президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с кандидатом в президенты Кыргызстана Омурбеком Бабановым, состоявшаяся 19 сентября в Алматы. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Кыргызстана.

МИД Кыргызстана выразил недоумение в связи со встречей президента Назарбаева с кандидатом Бабановым. «Несмотря на то, что глава дружественного Казахстана заявил, что он не вмешивается во внутренние дела Кыргызстана, его слова явно отражают предпочтение казахстанской стороны относительно будущего президента. Таким образом, кыргызская сторона расценивает указанные высказывания, а также широкое освещение казахстанской стороной данной встречи как попытку повлиять на выбор народа Кыргызстана и вмешательство во внутренние дела Кыргызстана», – говорится в ноте.

19 сентября официальный сайт президента Казахстана сообщил о встрече Назарбаева с лидером фракции «Республика – Ата-Журт» Омурбеком Бабановым. По официальному сообщению, встреча прошла в Алматы.

Член Центризбиркома Абдыжапар Бекматов накануне сообщил «Азаттыку» (Кыргызской редакции Радио Свобода), что комиссия даст свою оценку встрече кандидата с президентом. «Комиссия изучит вопрос, была ли связана встреча с выборами и агитацией, и даст свою оценку», – сказал он.

Выборы президента пройдут 15 октября. За пост президента борятся 13 кандидатов.