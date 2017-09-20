Кандидат на пост посла США в России: «нет сомнений», что Москва вмешивалась в выборы

Кандидат на пост посла США в России, выдвинутый Белым домом, сказал, что «нет сомнений» в том, что Москва в прошлом году вмешивалась в президентские выборы в Соединенных Штатах. Джон Хантсман сделал этот комментарий 19 сентября во время слушаний по утверждению его кандидатуры в комитете сената по иностранным делам.

Хантсман, бывший губернатор штата Юта и бывший посол США в Китае, как ожидается, будет утвержден в должности посланника Вашингтона в Москве. Эксперты внимательно следили за его выступлением, чтобы узнать, как он будет выстраивать отношения с Россией, которые находятся сейчас на худшем уровне со времен Холодной войны.

Вопрос предполагаемого вмешательства России в американские выборы преследует администрацию Дональда Трампа со времени вступления президента в должность. Сам Трамп выражает сомнения по поводу утверждений о российском вмешательстве.

«Нет сомнений, подчеркиваю, их нет, что российские власти вмешивались в выборы в США в прошлом году», – отметил Хантсман.