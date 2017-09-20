Саакашвили требует документы, по которым его лишили гражданства

Бывший губернатор Одесской области Украины и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прибыл в Киев, где заявил о намерениях оспаривать решение о лишении его гражданства Украины.

Выступая перед журналистами 19 сентября у здания администрации президента, Саакашвили потребовал, чтобы офис президента и государственные органы предоставили ему и его адвокатам все документы, на основании которых президент Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства.

Саакашвили, в прошлом гражданин Грузии, а затем гражданин Украины, после вынесенного в июле решения Порошенко стал лицом без гражданства.

10 сентября Саакашвили, бросив вызов украинским властям, пересек границу Украины, прибыв с территории Польши. Хаотичный переход границы стал возможным благодаря поддержке сотен сторонников Саакашвили.

Михаил Саакашвили и его сторонники прорывают границу (10 сентября):

Обращаясь к сторонникам в Черновцах 13 сентября, политик сказал, что вернулся в Украину, чтобы способствовать разрешению «политического кризиса», а не только ради оспаривания решения о лишении его гражданства. 18 сентября суд во Львове должен был начать рассмотрение дела о «незаконном въезде в страну» Саакашвили, однако слушание было перенесено на 22 сентября.