На Генеральной Ассамблее ООН Мирзияев говорил о «новом облике» Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев, впервые выступивший на заседании Генеральной Ассамблеи ООН наряду с президентом США Дональдом Трампом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым, в своей речи 19 сентября заявил о том, что официальный Ташкент формирует новый облик страны путем проведения реформ. В своей речи глава Узбекистана говорил также о фундаментальных правах человека.

В своей речи на Генеральной Ассамблее ООН 19 сентября президент Шавкат Мирзияев заявил, что на сегодняшний день основная деятельность правительства Узбекистана направлена на «формирование нового облика страны».

– Бережно храня мудрость прошлых поколений, мы осознанно идем на решительные реформы, привержены формированию нового облика страны, – сказал Шавкат Мирзияев.

Глава Узбекистана отметил, что в целях проведения реформ правительство ввело свободную конвертацию валюты, уменьшило размер налогов для бизнеса, увеличило объем выдачи кредитов предпринимателям, а также взялось за создание свободных экономических зон.

– Мы исходим из одной простой истины: чем богаче люди – тем сильнее государство, – сказал Шавкат Мирзияев.

По его словам, на сегодняшний день правительство Узбекистана в сотрудничестве с Международной организацией труда приняло действенные меры по искоренению детского и принудительного труда, а также разработало программу мер по укреплению гарантий защиты прав человека.

– Идет социальная реабилитация оступившихся граждан, попавших под влияние идеологии экстремизма, создаются условия для их возвращения в нормальную жизнь, – сказал президент Узбекистана.

В своей речи Шавкат Мирзияев заявил об отмене «такого абсолютно изжившего себя наследия прошлого как выездные визы, ограничивавшие свободу передвижения».

По словам Мирзияева, на сегодняшний день в стране активизируется открытый диалог с национальными и международными неправительственными организациями по вопросам защиты прав человека.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев 19 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке провел встречу с Верховным комиссаром ООН по правам человека Зейдом Раад аль-Хусейном.

Как говорится в официальном сообщении, Зейд Раад аль-Хусейн высоко оценил итоги своего визита в Узбекистан в мае 2017 года, который дал новый импульс расширению и углублению конструктивного и открытого диалога между страной и УВКПЧ.

В ходе этой встречи стало известно о том, что в конце сентября в Узбекистан посетит спецдокладчика ООН по вопросу о свободе религии и убеждений Ахмед Шахид.

В своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблее ООН Шавкат Мирзияев остановился на ситуации в Афганистане.

– Мы поддерживаем призыв администрации Президента США господина Дональда Трампа к государствам-соседям Афганистана содействовать мирному процессу межафганского урегулирования. Узбекистан вносит и далее будет вносить посильный вклад в экономическое восстановление Афганистана, развитие его транспортной и энергетической инфраструктуры, подготовку национальных кадров, – сказал Шавкат Мирзияев.

Говоря о внешней политике страны, Мирзияев заявил, что главным приоритетом своей внешней политики Узбекистан сегодня определяет регион Центральной Азии.

– Находясь в самом сердце Центральной Азии, Узбекистан непосредственно заинтересован в том, чтобы регион стал зоной стабильности, устойчивого развития и добрососедства. Мирная, экономически процветающая Центральная Азия – наша важнейшая цель и ключевая задача. Узбекистан решительно настроен на диалог, конструктивное взаимодействие и укрепление добрососедства. Мы готовы к разумным компромиссам со странами Центральной Азии по всем без исключения вопросам, – сказал в своей речи на Генеральной Ассамблее ООН президент Узбекистана Шавкат Мирзияев.

Глава Узбекистана прибыл в Нью-Йорк для участия на 72-й сессии Генеральной Ассамблее ООН в понедельник, 18 сентября.

19 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Мирзияев провел встречу с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем. Президент Узбекистана пригласил Генска ООН принять личное участие в международной конференции по актуальным проблемам безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии, запланированной на 10−11 ноября в Самарканде, сообщило агентство УзА.

В свою очередь, Антониу Гутерриш сказал, что выдвинутые Шавкатом Мирзияевым инициативы являются важными и своевременными. Он заверил в готовности содействовать их продвижению на международной арене.

19 сентября в Нью-Йорке состоялась также президента Узбекистана с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард, сообщило УзА.

На встрече обсуждались меры по поддержке государственных органов и коммерческих банков в процессе валютной реформы, снижению тарифов в торговле, защите социально уязвимых слоев населения.

Кристин Лагард выразила готовность Международного валютного фонда поддержать осуществляемые в финансовой системе Узбекистана меры путем оказания технического содействия и предоставления рекомендаций по вопросам экономической политики.

Сегодня в Нью-Йорке состоится Узбекско-Американский бизнес-форум, в котором примет участие президент Узбекистана. Днем ранее, 19 сентября Шавкат Мирзияев принял в Нью-Йорке руководителей ведущих компаний США. Во встрече участвовали председатель Американо-Узбекской торговой палаты Кэролин Лэмм, президент General Electric Рон Полетт, президент и исполнительный директор Honeywell Раджив Гаутам, вице-президент CNH Industrial Стивен Надерни и президент Deere & Company Джеймс Филд. На встрече говорилось о внедрении в Узбекистане рыночных механизмов валютного обращения, устранении преград в сфере торговли и улучшении деловой среды и инвестиционного климата.