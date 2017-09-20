Полностью открыт еще один пункт пропуска на кыргызско-узбекской границе

КПП «Баймак-автодорожный» в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области КР на кыргызско-узбекской границе полностью заработал в двустороннем порядке. Об этом сообщил первый заместитель полномочного представителя правительства в Джалал-Абадской области Мамасалы Акматов.

По его словам, 19 сентября с участием представителей местных властей от КР и РУз КПП «Баймак-автодорожный» был открыт и начал свою работу.

Ранее, 16 сентября, постановлением премьер-министра Сапара Исакова «Баймак-автодорожный» возобновил свою работу в упрощенном порядке. Однако по просьбе узбекской стороны из-за технического ремонта временно КПП был закрыт.

Напомним, 5-6 сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзияев побывал в Бишкеке ​с двухдневным визитом, в рамках которого подписан договор между КР и РУз о кыргызско-узбекской границе.

6 сентября 2017 года возобновил работу в круглосуточном режиме и в упрощенном порядке контрольно-пропускной пункт «Достук-автодорожный» в Ошской области КР. Между КР и РУз существует 14 КПП, из них 11 – автодорожные и оставшиеся 3 – железнодорожные. После апрельских и июньских событий 2010 года в Кыргызстане правительство РУз разрешило въезд кыргызстанцам в Узбекистан только по приглашению или телеграмме.