Учителя средних школ Ашхабада организованно убирают улицы

Учителя средних школ Ашхабада обеспечивают уборку улиц. По сообщениям источников Радио Азатлык (Туркменской редакции радио Свобода) внутри страны, в настоящее время преподаватели и технический персонал большинства школ, расположенных в центре города, подметают улицы, убирают территории школ, а также красят деревья и собирают листья.

«Они выходят на работу в восемь утра и работают до двух часов дня, в общей сложности шесть часов. Все преподаватели и технический персонал подметают улицы и культивируют почву вокруг деревьев. Собирают листья дважды в течение дня», – рассказал собеседник «Азатлыка» в Ашхабаде.

Преподаватель одной из школ, беседовавший на условиях анонимности, сообщил, что с 19 сентября сотрудники школ будут осуществлять уборку улиц в две смены. «Сегодня собрали всех сотрудников и сообщили, что с завтрашнего дня нужно выходить в две смены. Первая смена с восьми утра до двух дня, те, кто преподает во вторую смену, будут выходить в половине второго и работать до шести вечера, сегодня их будут делить», – сообщил преподаватель школы.

По его словам, привлечение сотрудников школ к работам по благоустройству улиц продолжится до 28 сентября. В настоящее время в средних школах, а также профессионально-технических учебных заведениях Ашхабада объявлены внеочередные каникулы, связанные с проведением в городе V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.