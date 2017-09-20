Кыргызский ЦИК обещает дать оценку встрече Бабанова с Назарбаевым

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился в Алматы с кандидатом в президенты Кыргызстана Омурбеком Бабановым, сообщил 19 сентября его официальный сайт.

Член Центральной избирательной комиссии Кыргызстана Абдыжапар Бекматов на просьбу «Азаттыка» (Кыргызской редакции Радио Свобода) прокомментировать сообщение заявил, что комиссия даст свою оценку этой встрече.

«Я слышу об этом от вас, мы сейчас на совещании. Комиссия изучит вопрос, была ли связана встреча с выборами и агитацией, и даст свою оценку», – сказал он корреспонденту «Азаттыка».

Выборы президента Кыргызстана пройдут 15 октября. Занять высокий пост в стране претендуют 13 кандидатов.