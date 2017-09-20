Генеральный секретарь ООН: мир становится все более опасным

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что в мире нарастает нестабильность и усугубляются конфликты. В своей первой речи перед Генеральной ассамблеей он призвал членов организации избежать войны с Северной Кореей. О возможности военного вмешательства говорил в своем выступлении перед Генассамблеей президент США Дональд Трамп.

Гутерриш призвал членов Совета Безопасности ООН сохранять единство в вопросе отказа от ядерного оружия на Корейском полуострове. Он подчеркнул, что необходимо найти политическое решение кризиса, а пассивная позиция может привести к вооруженному конфликту.

Гутерриш выразил обеспокоенность тем, что политики все чаще выставляют в негативном свете беженцев и мигрантов ради успеха у избирателей. Нынешний генсек ООН на протяжении десяти лет был Верховным комиссаром по делам беженцев.

Мировые лидеры должны приложить больше усилий для сокращения вредных выбросов в атмосферу согласно Парижскому соглашению, заявил Гутерриш. Ранее США начали процесс выхода из этого договора по климату. Генсек ООН подчеркнул, что научные доказательства климатических изменений неопровержимы.