В Ташкенте пройдет узбекско-кыргызский бизнес-форум

В столице Узбекистана 5-6 октября пройдет бизнес-форум и выставка «Узбекистан – Кыргызстан-2017». Мероприятия пройдут в рамках госвизита президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, сообщает Госагентство по продвижению инвестиций КР.

Организаторы ожидают большое число посетителей из Ташкента и близлежащих областей Узбекистана. Форум и выставка проводятся также в целях укрепления дружественного диалога между странами.

Участники получат возможность установить контакты, показать свою продукцию или услуги, найти партнеров и получить полную информацию о рынке.

На выставке будут представлены разделы по туризму, сельскому хозяйству, информационным технологиям, горнодобывающей промышленности и другим отраслям.

5 сентября в Бишкеке прошел кыргызско-узбекский бизнес-форум в рамках госвизита в КР президента Узбекистана Шавката Мирзияева. Тогда он пригласил Алмазбека Атамбаева посетить Узбекистан. Было сказано, что предположительно визит состоится в октябре.