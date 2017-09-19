Горбачев получил премию за заслуги в деле достижения мира

Бывший президент СССР Михаил Горбачев удостоился премии «За заслуги в деле достижения мира и примирения», учрежденной благотворительной организацией Human Projects.

В решении о присуждении Горбачеву «Премии Льва» за 2017 год подчеркивается, что «благодаря его мужеству, была преодолена самая большая в то время угроза для всего человечества – атомная гонка вооружений и опасность развязывания атомной войны в Европе».

Как сообщает «Интерфакс», денежная часть премии (пять тысяч евро), полученной Горбачевым, будет передана петербургской клинике имени его супруги Раисы Горбачевой.

Первый и единственный президент СССР, еще будучи генеральным секретарем ЦК КПСС, стал инициатором политики гласности и перестройки, направленной на большую открытость и реформы. При Горбачеве закончилась Холодная война, советские войска были выведены из Афганистана, состоялись первые свободные выборы, произошел отказ от «руководящей и направляющей» роли компартии, страны Центральной и Восточной Европы отказались от социалистической системы. В 1990 году Горбачев стал лауреатом Нобелевской премии мира.