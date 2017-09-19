Макрон не исключил возобновления переговоров по ядерной программе Ирана

Президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров с американским и иранским коллегами поднял вопрос о возможности пересмотра условий заключенной в 2015 году сделки по ядерной программе Ирана после завершения срока действующего соглашения в 2025 году, заявили официальные лица Франции. Об этом Макрон сказал во время отдельных встреч с президентом США Дональдом Трампом и президентом Ирана Хасана Роухани 18 сентября в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Министр иностранных дел Франции Жак-Ив Ле Дриан сказал, что Макрон пытался убедить Трампа не отказываться от этого соглашения (Трамп грозил выйти из соглашения неоднократно), поскольку отказ несет риски возобновления гонки ядерного вооружения на Ближнем Востоке.

Франция – одна из шести мировых держав, выступающих сторонами соглашения по ограничению ядерной программы Ирана в обмен на снятие международных санкций с Тегерана. Это соглашение подписано также США, Россией, Китаем, Германией и Великобританией.

Ле Дриан сказал, что Макрон, пытаясь побудить Трампа придерживаться соглашения, выразил готовность вернуться к переговорам относительно условий сделки, срок действия которой истекает в 2025 году. Среди таких условий названы лимиты по обогащению урана в Иране – недовольство в связи с ними выражают Израиль и другие оппоненты соглашения.