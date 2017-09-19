Шавкат Мирзияев прибыл в Нью-Йорк

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев 18 сентября примерно в 17:20 по местному времени (19 сентября 2:20 по ташкентскому времени) прибыл в Нью-Йорк для участия в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщило УзА, в международном аэропорту Джона Кеннеди главу государства встретила председатель Американо-Узбекской торговой палаты Кэролин Лэмм.

Во вторник Шавкат Мирзияев выступит на общих дебатах 72-й сессии Генассамблеи ООН.

В Нью-Йорке президент Узбекистана также проведет переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард, президентом Группы Всемирного банка Джим Ён Кимом и лидерами ряда стран.

Шавкат Мирзияев также примет участие в представительном узбекско-американском бизнес-форуме.

Последний раз Узбекистан был представлен на сессии Генассамблеи ООН главой государства в 2010 году – первый президент страны Ислам Каримов выступал на Саммите ООН по вопросам Целей развития тысячелетия.