PRI: число осуждённых по обвинению в экстремизме и терроризме растет

«Радикализация, ведущая к терроризму в тюремных условиях, стала проблемой», – заявил вечером в понедельник в Варшаве региональный директор PRI («Международная тюремная реформа») в Центральной Азии Азамат Шамбилов. 18 и 19 сентября в столице Польши проходит Совещание ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств, посвященное человеческому измерению.

По словам Шамбилова, радикализация вызывает «нарастающую тревогу во многих странах, поскольку тюрьмы могут предоставить благодатную почву для распространения насильственного экстремизма, особенно когда условия содержания под стражей плохие».

«Для эффективного предотвращения и противодействия насильственному экстремизму в тюрьмах в соответствии с правами человека необходимо рациональное управление тюрьмами, надлежащая укомплектованность штата, а также профессиональные знания и навыки должностных лиц в пенитенциарных учреждениях и других учреждениях уголовного правосудия. Для решения вопроса радикализации необходимы комплекс эффективных мер и финансовые ресурсы, а также внедрение новых служб в пенитенциарную систему. Одним из современных путей борьбы с экстремизмом и радикализацией осуждённых является создание службы тюремной разведки», – отметил Азамат Шамбилов в своем выступлении.

В этом году PRI в Центральной Азии представила результаты своего исследования по вопросам радикализации заключенных в Казахстане. Исследователи говорят, что число осужденных за экстремизм и терроризм в Казахстане растет. Если в 2014 году их было 154, в 2015-м – 317, то в 2016-м стало уже 554. По представленным данным, по состоянию на май 2017 года из общего количества заключенных верующий контингент составляет 3500 человек, из них 763 – «последователи салафизма» и более 90 человек остаются на радикальных позициях.