В Петербурге прошли пикеты в поддержку крымских татар

Около десятка гражданских активистов вышли накануне вечером на Невский проспект в Санкт-Петербурге, продолжая бессрочную акцию протеста против политики российских властей в отношении крымских татар, которую активисты считают дискриминационной.

Активисты напомнили о «деле 26 февраля», начавшемся после демонстрации в Симферополе 26 февраля 2014 года. На днях в рамках этого дела заместитель председателя меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чийгоз был приговорен к восьми годам колонии. Сам меджлис российские власти ранее признали экстремистской организацией.

Активистка петербургского демократического движения «Солидарность» Ольга Смирнова в беседе с корреспондентом Радио Свобода подчеркнула, что Чийгоз – знаковая фигура, а суровый приговор ему она считает приговором «здравому смыслу и национальному достоинству самой России». Смирнова также напомнила об участившихся случаях пыток и похищения людей и привела в качестве примера крымчанина Рената Параламова, задержанного сотрудниками ФСБ 13 сентября, а позднее заявившего о пытках и выбивании показаний. По мнению Смирновой, такие неприкрытые действия являются возвратом к сталинской практике.

Участники пикетов считают, что эти преследования стали прямым следствием аннексии Крыма и что российские граждане должны рано или поздно осознать общую ответственность за действия властей страны. Активисты проводят пикеты по 18-м числам – это связано с началом сталинской депортации крымских татар 18 мая 1944 года.