Британцы построят в Узбекистане современный агрокластер

Британцы построят в Узбекистане современный кластер по выращиванию хлопка-сырца и производству других видов сельскохозяйственной продукции, а также глубокой их переработке и налаживанию выпуска конкурентоспособной продукции.

В рамках проекта предусматривается создание совместного предприятия Век cluster, в состав учредителей которого войдут британские компании TRONTEX LP и GRATUM TRADING LP.

Как сообщает Podrobno.uz, новый кластер появится в Сырдарьинской области. Хокимият (администрация) выделит предприятию 18 тысяч гектаров орошаемых земель, из которых 13 тысяч в Мирзаабадском районе и 5 тысяч – в Хавастском.

Сообщается, что для оказания государственной поддержки президент Узбекистана Шавкат Мирзияев освободил до 1 января 2022 года от таможенных платежей не производимые в республике оборудование, специальные транспортные средства и технику, животных и растения, ветеринарные препараты, включая комплектующие изделия, сырье и материалы, строительные материалы, тепличные комплексы, ввозимые Век cluster для собственных производственных нужд.