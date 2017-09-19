Детский омбудсмен РФ против наказания родителей за отказ от вакцинации детей

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова выступила против предложения Министерства здравоохранения «наказывать» родителей за отказ от вакцинации детей. Об этом омбудсмен написала в своем Facebook'е.

Непонятно, каким образом будет устанавливаться вина родителя и на чем будет основываться уверенность врача или специалиста Фонда социального страхования, что ребенок заболел по причине несделанной прививки, пишет Кузнецова в Facebook'е. Она считает, что наказание не может быть стимулом к заботе о здоровье. Угроза наказания может привести к увеличению числа тех, кто вовремя не вызывает врача и занимается самостоятельным лечением своих детей, отмечает уполномоченный по правам ребенка в России.

Накануне, 17 сентября, министр здравоохранения России Вероника Скворцова предложила наказывать родителей, которые не желают прививать своих детей. Она заявила, что у России лидирующие позиции в мире по технологиям разработки новых вакцин. Обсуждение пользы или ущерба, наносимых вакцинацией детей, продолжается.