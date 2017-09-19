Суд в Ираке отменил референдум о независимости Курдистана

Верховный суд Ирака принял постановление об отмене референдума о независимости Иракского Курдистана. Власти автономного государственного образования курдов ранее запланировали проведение референдума на 25 сентября.

В постановлении Верховного суда, опубликованном 18 сентября, говорится, что процедуры подготовки референдума приостанавливаются до решения вопроса о «конституционности» объявленного плебисцита.

Соединенные Штаты и ООН ранее призывали власти Иракского Курдистана отменить голосование. В Вашингтоне и Нью-Йорке выражались опасения, что референдум может способствовать нестабильности в регионе на фоне борьбы вооруженных сил Ирака с террористической группировкой «Исламское государство».

Турция и Иран решительно выступили против референдума, опасаясь, что он может вызвать рост сепаратистских настроений среди курдского меньшинства в этих странах.