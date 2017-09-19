Коалиция неправительственных организаций призвала США наказать главу узбекских спецслужб

Коалиция, состоящая из двадцати трех неправительственных организаций, обратилась в Государственный департамент и министерство финансов США с предложением ввести санкции против пятнадцати должностных лиц и бизнесменов из ряда стран мира, обвиняемых в нарушении прав человека и коррупции, в соответствии с так называемым глобальным «актом Магнитского», который был принят в конце прошлого года. В «черном списке» правозащитных и прессозащитных организаций оказалось имя председателя Службы национальной безопасности Узбекистана, генерала Рустама Иноятова.

Коалиция двадцати трех международных организаций под названием Human Rights First обратилась с открытым письмом на имя Государственного секретаря США Рекса Тиллерсона и министра финансов Стивена Мнучина с предложением ввести санкции против должностных лиц и бизнесменов из ряда стран мира, которые обвиняются в нарушении прав человека и коррупции, в соответствии с так называемым глобальным «актом Магнитского».

«Глобальный «акт Магнитского» позволит США наказывать должностных лиц из ряда стран мира, которые больше всех нарушают права человека и причастны к коррупции. Он заставит задуматься совершающих преступление должностных лиц, прежде чем совершать насилие против инакомыслящих», – говорится в открытом письме Коалиции двадцати трех международных организаций.

Коалиция представила властям США материалы, в которых значатся имена пятнадцати должностных лиц и бизнесменов, включая руководящих сотрудников служб безопасности ряда стран мира, в отношении которых предлагается принять санкции.



В одном из пятнадцати ходатайств значится имя председателя Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана, генерала Рустама Иноятова.

«Рустам Расулович Иноятов является руководителем Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана. Этот человек ответственнен за незаконные аресты и случаи применения пыток в отношении руководителя Общества прав человека Узбекистана, который занимался разоблачением нарушений прав человека в областях республики и боролся за социально-экономические права бедняков и инвалидов. Потерпевший был арестован сотрудниками Службы национальной безопасности по сфабрикованному обвинению в вымогательстве 29 апреля 2006 года в рамках кампании, начавшейся после событий в Андижане 13 мая 2005 года. В отношении руководителя правозащитной организации, который до сих пор содержится в тюрьме, регулярно применялись пытки, в частности, его избивали, душили, в некоторых случаях неделями содержали в холоде при морозе. За две недели до освобождения к сроку наказания потерпевшего, который изначально был приговорен к девяти годам тюрьмы, добавили еще пять лет тюрьмы. Несмотря на то, что в тюрьме он приобрел несколько болезней, ему не была оказана необходимая медицинская помощь. В качестве председателя СНБ Иноятов непосредственно ответственен за условия, в которых содержатся заключенные, находящиеся под контролем спецслужб. Этот человек стоит во главе практики пыток, которая в 2013 году была оценена Комитетом против пыток, как «систематическая, широко распространенная и поощряемая», – приводится в открытом письме Коалиции двадцати трех международных организаций на имя Госсекретаря и министра финансов США.

Среди лиц, в отношении которых Коалиция предлагает принять санкции, приводятся имена руководящих сотрудников служб безопасности и бизнесменов Бахрейна, Египта, Китая, Саудовской Аравии, Мексики, Вьетнама, Панамы и Украины. В «черный список» двадцать трех международных организаций занесены также имена председателя Комитета национальной безопасности Таджикистана Саймумина Ятимова, сына генпрокурора России Артема Чайки и руководителя полиции города Баку Миргафара Сейидова.

К открытому письмо присоединились двадцать три авторитетных международных организаций, в числе которых Human Rights Watch, Transparency International, Freedom House и PEN-клуб.

«Акт Магнитского» (также «Закон Магнитского») предусматривает применение санкций в отношении лиц, которые «ответственны за совершение внесудебных убийств, пыток и других серьезных нарушений прав человека». Согласно этому закону, лица, попадающие под санкции, не могут въехать на территорию США, а их счета в американских банках подлежат замораживанию.



Закон был назван в память о скончавшемся в московском СИЗО юристе фонда Hermitage Capital Сергее Магнитском.