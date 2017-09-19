В Таджикистане произошло массовое заболевание детей желтухой

Около ста детей населенного пункта Пунук Аштского района заболели желтухой или гепатитом А, сообщили местные власти. Массовое заболевание детей гепатитом А в этом районе зафиксировано впервые.

Саида Гафурова, секретарь сельской управы Пунук, говорит Радио Озоди (Таджикской редакции Радио Свобода), что большинство заболевших – дети 5-6-летнего возраста. Местные врачи во всех водоемах и сортирах на территории управы провели санитарно-профилактические мероприятия и химическую обработку, сообщила она.

Исматулло Абдуллоев, врач-вирусолог сельской больницы Ориён, сообщил, что за последние два месяца с симптомами гепатита А были госпитализированы не менее 40 детей из Пунука. Большое число детей проходят лечение в домашних условиях.

В Таджикистане осенью резко возрастает количество заболевающих гепатитом А. По информации управления здравоохранения Согдийской области, в этом году возросло число заболевших желтухой и в Канибадамском, Матчинском, Исфаринском и Джабборрасуловском районах.

В Минздраве Таджикистана признают, что у них нет средств на повсеместную вакцинацию жителей от гепатита.