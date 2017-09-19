Литва вручила Москве ноту протеста за нарушение границы двумя Ил-76

Министерство иностранных дел Литвы 18 сентября вручило Москве ноту протеста после того, как два российских военно-транспортных самолета, участвующие в совместных с Белоруссией учениях «Запад-2017», вторглись в воздушное пространство страны 16 сентября.

Литовское ведомство потребовало от Москвы предоставить объяснения и предпринять меры к тому, чтобы подобные инциденты в дальнейшем не повторялись.

В понедельник учения «Запад-2017» посетил президент России Владимир Путин. Он приехал на Лужский полигон в Ленинградской области. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что этот визит не связан с реакцией стран Запада на масштабные российско-белорусские военные маневры.

Учения «Запад-2017» начались на территории России и Белоруссии 14 сентября. В них участвуют почти 13 тысяч человек, сотни танков, реактивных систем залпового огня и минометов, а также десятки боевых кораблей и вертолетов. Согласно сценарию учений, российские и белорусские войска противостоят армии вымышленных западных стран.

В НАТО заявили, что учения «Запад-2017» свидетельствуют о подготовке России «к большой войне».