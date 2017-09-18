Блог: Столицу ожидает очередная потеря парковой зоны?

Честно скажу: меня этот проект очень расстроил. Сейчас нигде в мире не строят такие большие аттракционы в центре города. Пусть и предложенный проект делают за чертой города, тогда – пожалуйста, я был бы за него. На месте исторического для города зеленого парка с общественным пляжем и статусом Национального парка собираются построить не только аттракционы и дельфинарий, но и большой торговый комплекс. Опять же, пусть строят где-то на окраине, или пусть найдут какой-нибудь пустырь, и заодно благоустроят такую территорию.

Дельфинарий где-то на берегу океана или моря – это еще понятно. Но как это будет здесь – непонятно. В какой воде будут дельфины жить, как будет обновляться дефицитная тут вода, сколько воды на это будет уходить? Есть ли расчеты? Как будет осуществляться плата за использование воды?

Кроме всего прочего, 10 тысяч посетителей в день – это большие пробки в центре города, особенно на главной дороге, которая идет в аэропорт. Как собираются решать эту проблему?

И детской железной дороги жалко – это часть истории города, воспоминаний многих горожан. И что делать многим пожилым людям, которые ежедневно гуляют в Национальном парке? Кто будет учитывать их интересы, а также интересы других горожан, которым нравится нынешний парк? Не лучше бы иметь зеленую парковую зону в центре города, а большие аттракционы и торговые объекты строить на окраине? И несет ли этот проект новую вырубку многолетних деревьев в Ташкенте?

Когда был замечательный парк в центре Ташкента – парк имени Горького. На его месте построили городской хокимият. Был не менее прекрасный парк пионеров – его место заняло здание бывшего офиса главы государства. Ждет ли нас теперь новая потеря парковой зоны?

Такие проекты, которые касаются жизни огромного количества людей, надо создавать лишь после общественного обсуждения и тщательной экспертной оценки. Экспертизу надо опубликовать, чтобы люди видели, что к чему. И где голоса наших политических партий, Экологического движения, парламентариев? Что они думают по этому важному вопросу?

Одним росчерком пера ликвидировать Национальный парк и отдать его под коммерческий проект – это весьма необдуманный шаг с вероятными нехорошими последствиями для жизни горожан. Пусть будут прямые теледебаты между сторонниками и противниками этого проекта – это повысит уровень общественного сознания и поможет выработать правильное решение. И вообще, такие крупные дела, касающиеся жизни миллионов людей, можно делать только после соответствующего народного референдума. Могли бы посоветоваться с народом в год диалога с народом.

Национальный парк в центре Ташкента действительно нуждается в обновлении. Но это надо сделать продуманно, через общественное обсуждение, с учетом лучших мировых образцов, таких как Гайд-парк в Лондоне, Центральный парк в Нью-Йорке или парк Хибия в Токио. В парке следует проложить велосипедную дорожку, обогатить его растительный мир, посадить новые и уникальные деревья и цветы, привнести в него привлекательный ландшафтный дизайн. Такой парк должен стать местом красоты, покоя и единения с природой, а не шумных аттракционов и торговых площадок.

Алишер Файзуллаев – доктор политических и кандидат психологических наук, заведующий Лаборатории переговоров и профессор кафедры практической дипломатии Университета мировой экономики и дипломатии, Чрезвычайный и полномочный посол​.