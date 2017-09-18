«Узбекнефтегаз» планирует импортировать до 1 млн тонн нефти из РФ и РК

АО «Узбекнефтегаз» планирует с 2018 года импортировать до миллиона тонн нефти из России и Казахстана для снабжения своих нефтеперерабатывающих заводов, сообщил РИА Новости председатель правления компании Алишер Султанов.

«В 2017 году мы планируем в сентябре тестовую прокачку 30 тысяч тонн (нефти – Ред.) и до 200 тысяч тонн до конца этого года. А на следующий год мы уже идем до одного миллиона тонн. Готовится межправсоглашение с российскими партнерами. Сейчас есть соглашение с Казахстаном», – сказал Султанов.

Глава «Узбекнефтегаза» напомнил, что тестовая прокачка нефти будет осуществляться по нефтепроводу Омск – Павлодар – Чимкент, а далее через нефтеналивную железнодорожную эстакаду на территорию Узбекистана.

«Прокачка запланирована Министерством энергетики России и компанией «Транснефть», – уточнил Султанов.

Ранее вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов в интервью корпоративному журналу «Трубопроводный транспорт нефти» подтвердил техническую возможность прокачки нефти в Узбекистан и Кыргызстан через территорию Казахстана в объеме 0,5 миллиона тонн в год.

Султанов сообщил, что «Узбекнефтегаз» будет импортировать сырую нефть в объеме до одного миллиона тонн в течение 2018-2020 годов, а с 2021 года после запуска нефтеперерабатывающего комплекса в Джизакской области объем импорта увеличится до пяти миллионов тонн.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что РК сможет поставлять в Узбекистан до миллиона тонн готовых нефтепродуктов.