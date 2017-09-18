Национальный парк в Ташкенте будет сдан в аренду на 49 лет

Национальный парк Узбекистана имени Алишера Навои в Ташкенте будет закрыт 18 сентября.

На его базе появится современный высокотехнологичный парк культуры и отдыха, в котором откроется дельфинарий для представления специальных шоу-программ с дрессированными дельфинами, а также водный аттракцион, имитирующий морские волны, где можно будет заниматься серфингом. Также здесь построят лабиринт, колесо обозрения, американские горки, автодром и другие современные развлекательные аттракционы. Кроме того, на территории парка построят крупный торгово-развлекательный центр, амфитеатр и картографический фонтан с проекцией цветных изображений.

Как сообщает новостной сайт Gazeta.uz, Кабинет Министров Узбекистана издал постановление о строительстве «современного и высокотехнологичного парка культуры и отдыха» на базе Национального парка Узбекистана имени Алишера Навои 4 сентября этого года. Территория под парком будет передана инвестору в долгосрочную аренду на 49 лет.

Сообщается, что компания Stargate systems инвестирует 60 миллионов долларов США в создание высокотехнологичного парка культуры и отдыха в центре узбекской столицы.

Как говорится в постановлении, парк общей площадью 21 гектар, должен удовлетворять потребности населения, в первую очередь молодежи, и отвечать требованиям мировых стандартов.

Как пишут местные СМИ, новая парковая зона будет рассчитана на обслуживание до 10 тысяч посетителей ежедневно.

Хокимият Ташкента должен до 1 октября 2017 года обеспечить снос и демонтаж зданий, сооружений и аттракционов парка имени Алишера Навои.