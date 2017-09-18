Жителю Таджикистана, напавшему на судью с топором, грозит до 18 лет заключения

Прокуратура Хатлонской области выдвинула обвинения в отношении Диловара Олимова, который напал с топором на председателя суда Пянджского района, по трем статьям УК, в том числе покушении на убийство. Если вина обвиняемого в суде будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 18 лет, сообщает Радио Озоди (Таджикская редакция Радио Свобода).

Инцидент произошел вечером 31 августа в здании суда Пянджского района. Диловар Олимов вошел в кабинет председателя райсуда Давлатманда Рахимзода и напал на него с топором. В результате нападения Рахимзода был ранен и доставлен в больницу, а в его кабинете была уничтожена вся мебель.

Спустя сутки после этого Диловар Олимов был задержан. Его дело расследует прокуратура Хатлонской области. В областной прокуратуре сообщили 16 августа, что обвиняемый сознался в содеянном, но утверждает, что в его намерениях не было убить судью.

В тот день, 31 августа, суд Пянджского района рассмотрел иск бывшей жены Олимова, который развелся с ней четыре года назад и создал новую семью. С первой женой у него не было официальной регистрации, и он никак не признавал своими двух детей, родившихся в том браке. Однако суд установил его отцовство и назначил выплату алиментов в размере 130 сомони на каждого ребенка. Однако Олимов возмутило такое решение судьи и после небольшого спора он покинул здание суда и вернулся туда с топором.

Нурмамад Умронов, главный врач больницы Пянджского района, сказал тогда, что судья получил тяжелые увечья.