После месяцев изоляции исследователи «жизни на Марсе» вернулись в мир

Шесть членов исследовательской группы NASA 17 сентября вернулись к цивилизации после восьми месяцев пребывания под куполом на острове на Гавайях, где условия были приближены к «жизни на Марсе».

Ученые, прожившие вместе в изоляции, являются пятой группой участников, с которыми работают для подготовки долгосрочной пилотируемой миссии на Красную планету. Четыре мужчины и две женщины употребляли в пищу в основном высушенные и замороженные продукты во время длительной изоляции. Эта изоляция была частью исследования психологических эффектов, которые могут иметь долгосрочные миссии для астронавтов.

Результаты исследования, как предполагается, помогут NASA найти «правильное» сочетание людей, чтобы они могли наилучшим образом справиться со стрессом, изоляцией и рисками миссии на Марсе, длительность которой составит от двух до трех лет. NASA надеется отправить людей на Марс в 2030-е годы.