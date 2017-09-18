Шавкат Мирзияев выступит на общих дебатах на 72-й сессии Генассамблеи ООН

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев 18-20 сентября посетит Соединенные Штаты Америки и выступит на общих дебатах на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщает новостной сайт Gazeta.uz, в рамках пребывания в Нью-Йорке Шавкат Мирзияев проведет переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард, президентом Группы Всемирного банка Джим Ён Кимом, а также лидерами других стран.

Глава Узбекистана также примет участие в представительном узбекско-американском бизнес-форуме. Ожидается, что по его итогам руководители ведущих узбекских и американских компаний подпишут значительный пакет двусторонних документов в торгово-экономической и финансово-инвестиционной сферах.