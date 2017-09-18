Таджикистан достроит Рогунскую ГЭС за счет продажи облигаций на мировом рынке

Национальный банк Таджикистана объявил об успешном дебюте и продаже государственных ценных бумаг на мировом рынке. Как сообщается на сайте Нацбанка, рабочая группа из Таджикистана приняла участие на роуд – шоу с крупными инвесторами из США, Англии и Швейцарии и успешно презентовала выпуск и продажу ценных бумаг на 500 миллионов долларов для достройки Рогунской ГЭС.

По данным главного регулятора страны, 38% облигаций приобрели инвесторы из США, 24% – из Великобритании, 35% – из стран Европейского союза и небольшую часть 3% – из Азии. «После проведения успешных переговоров заявки инвесторов на приобретение государственных облигаций Таджикистана увеличились до 4,5 миллиарда долларов США», – отмечает Нацбанк.

По данным Нацбанка, во время поездки рабочая группа Таджикистана провела переговоры с более чем 300 представителями крупных инвестиционных компаний.

Власти Таджикистана для достройки Рогунской ГЭС решили выпустить ценные бумаги на 1 миллиард долларов. На первом этапе на продажу на мировых рынках выставлены облигации на сумму 500 млн долларов. Парламент Таджикистана 21 июля этого года одобрил предложение правительства о вводе в обращение государственных ценных бумаг для финансирования энергетической отрасли.

На достройку основного энергетического проекта страны – Рогунской ГЭС необходимо около 4 миллиардов долларов. По данным Минфина страны, благодаря продаже акций ОАО «Рогунская ГЭС» среди населения удалось собрать свыше 80 миллионов долларов. В текущем году из госбюджета на достройку гидроэлектростанции выделено около 2 миллиардов сомони.