Мировые лидеры собираются на открытии Генеральной Ассамблеи ООН

Лидеры стран мира собираются сегодня в штаб-квартире Организации Объединенных Наций для участия в открытии ежегодных общих прений Генеральной Ассамблеи ООН. 19 сентября ожидается выступление президента США Дональда Трампа. Это будет его первым выступлением в ООН, которая насчитывает 193 стран-участниц. Планируется, что президент Франции Эммануэль Макрон также впервые предстанет в ООН в качестве главы государства.

Россия и Германия будут представлены на этой встрече на уровне министров иностранных дел. Участие в этой встрече президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель не планируется. Это мероприятие будет также отмечено дебютным выступлением генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, бывшего премьер-министра Португалии, под председательством которого пройдет очередная сессия Генеральной Ассамблеи, которая завершается 25 сентября.

Участники встречи, как ожидается, сосредоточатся на вопросах по ряду очагов напряженности в мире, где вопросом номер один, как ожидается, станет продолжающееся пренебрежительное отношение Пхеньяна к запрету ООН на реализацию его ядерной программы и программы по разработке баллистических ракет.