В Узбекистане педагоги, воспитатели, медики и студенты в массовом порядке привлечены к сбору хлопка (фото)

Учителя школ, лицеев и колледжей, а также воспитатели детских садов в Джизакской, Самаркандской, Кашкадарьинской, Андижанской и Ташкентской областях Узбекистана отправлены на сбор хлопка с ночевкой. Между тем, предприниматели из Самарканда и Ферганской долины жалуются на то, что с них собирают деньги за неучастие в сборе хлопка.

Репортер «Озодлика» смог пообщаться с учителем одной из школ в Зааминском районе Джизакской области, который вместе с коллегами отправился на сбор хлопка.

В беседе без микрофона собеседник, попросивший не указывать его имя, сообщил, что учителей школы, в которой он работает, разделили на десять групп и поочередно отправляют на хлопковые поля с ночевкой.

– Первая группа отправилась на 10-дневный сбор хлопка с ночевкой сегодня утром. Учителя поехали в разные совхозы в Зааминском районе и в соседнем Зафарабадском районе. Среди них есть женщины в возрасте 50-55 лет. Бедняжки, они договорились с местными таксистами, которые утром будут привозить женщин в поле, а вечером – увозить обратно домой. На дорожные расходы им придется ежедневно тратить 5-10 тысяч со своего кармана, – сообщил 17 сентября в разговоре с репортером «Озодлика» учитель одной из школ в Зааминском районе Джизакской области.

По его словам, в детских садах в Зааминском районе в каждой группе решено оставить по одному воспитателю, остальные работники дошкольных учрежлений отправлены на сбор урожая хлопка.

– Нас, как и в прошлом году, попросили написать расписку о том, что мы едем на сбор хлопка по собственному желанию. Ведь совсем недавно власти обещали, что не будут больше отправлять людей на хлопок в принудительном порядке! Где же эти обещания?! Все продолжается как прежде, ничего не изменилось, – жалуется школьный учитель из Джизакской области.

Он добавил, что половина работников медицинских учреждений и скорой медицинской помощи в Зааминском районе отправлена на хлопковые поля.

Предприниматель из Каттакурганского района Самаркандской области Узбекистана сообщил «Озодлику», что 16-17 сентября учителей школ, преподавателей лицеев и колледжей, воспитателей детсадов и медицинских работников из этого района отправили на сбор урожая хлопка.

– Теперь сотрудники хокимията (районной администрации) приходят на рынок и требуют с нас денег. Они заявили нам: «Либо вы поедите на хлопок, либо каждый из вас даст нам по 300-350 тысяч сумов (около 37-43 долларов США) за неучастие в сборе хлопка». Мы не можем бросить торговлю и поехать на хлопок, поэтому были вынуждены отдать им деньги. Только что отдали им 300 тысяч сумов, – сообщил 17 сентября в беседе без микрофона с нашим репортером предприниматель из Самаркандской области.

​Об аналогичном случае «Озодлику» в своем письме сообщил предприниматель из Ферганской области:

«Предпринимателей в Фуркатском районе Ферганской области принуждают к участию в сборе хлопка. Недавно хоким, прокурор и начальник милиции нашего района собрали всех местных предпринимателей возле здания налоговой инспекции и заявили нам: «Все вы отправитесь на хлопок, от вас нет никакой пользы государству, будете приносить пользу, собирая хлопок». Они заставляют нас ехать на сбор хлопка, говоря, что наши жалобы никто не услышит», – написал в нашу редакцию предприниматель из Ферганской области.

Из Андижанской, Кашкадарьинской и Ташкентской областей в редакцию «Озодлика» поступила информация о том, что 16-17 сентября работники образовательных и медицинских учреждений, а также студенты вузов в массовом порядке были отправлены на хлопок.

Чуть ранее источники внутри Узбекистана сообщили журналистам нашей редакции о том, что студенты и преподаватели семи вузов в Самаркандской области поехали на хлопок по поручению хокима области. В расписках сборщиков хлопка говорится, что на сбор урожая хлопка они едут по собственному желанию.

В Узбекистане с 11 сентября началась массовая отправка студентов ряда вузов на хлопок.

В этом году правительство Узбекистана обещало ввести запрет на принудительный труд при сборе хлопка. Вслед за этим обещанием властей на заседаниях Международного пресс-клуба главы нескольких областей пообещали в прямом эфире, что не будут привлекать людей к принудительному сбору хлопка.

В течение нескольких лет международные организации и правозащитники сообщают об использовании принудительного и детского труда при сборе хлопка в Узбекистане. В результате это привело к тому, что более 150 мировых брендов бойкотировали узбекский хлопок.