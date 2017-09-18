В результате обрушения здания в Астане погибли граждане Узбекистана

Погибшие на стройке в Астане два строителя оказались гражданами Узбекистана, передает агентство Tengrinews со ссылкой на акимат столицы Казахстана.

Инцидент произошел 17 сентября в полдень на строящемся объекте в районе Сарыарка. Произошло обрушение плит перекрытия и стены строящегося здания. На месте инцидента погибли два человека, третий, также строитель, доставлен в больницу. О состоянии его здоровья не сообщается. Все они – граждане Узбекистана.

Заказчиком объекта является компания «К.Саяхат», генеральным подрядчиком объекта – компания ЭКО-ЖС.

Идет расследование происшествия.