Саакашвили намерен в октябре провести в Киеве массовую акцию

Михаил Саакашвили намерен в октябре прибыть в Киев для проведения массовой акции. На ней, пишет политик на своей странице в Facebook'е, он намерен озвучить три требования к властям страны.

Саакашвили перенес дату своего приезда в Киев. Ранее он заявлял, что прибудет в столицу Украины 19 сентября, однако в этот раз сообщил о планах провести акцию 17 октября. «Мы решили присоединиться к инициативе гражданских активистов и собраться в Киеве 17 октября с тремя требованиями: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона», – рассказал Саакашвили. К сообщению он приложил фотографии с мероприятия, на котором, одетый в украинскую вышиванку, выступает перед собравшимися людьми.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что власти Украины не собираются арестовывать Михаила Саакашвили за нарушение госграницы. Луценко отметил, что бывшего одесского губернатора и экс-президента Грузии также никто не собирается экстрадировать. Как сказал Луценко, пока Саакашвили имеет вид на жительство или иной документ, он не может быть взят под стражу.

Неделю назад Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини». Его сторонники прорвали оцепление украинских пограничников. Они взяли в плотное кольцо политика, а также сопровождавших его депутатов и общественных деятелей, и буквально «внесли» их на территорию Украины. Позднее пограничники вручили Михаилу Саакашвили протокол о незаконном пересечении границы. Завтра дело рассмотрит суд Львовской области.

В конце июля Киев лишил экс-губернатора гражданства. Решение объяснили тем, что он предоставил о себе ложные сведения. Саакашвили это отрицает.