В Казахстане 2018 год объявлен годом Узбекистана

По итогам переговоров между Узбекистаном и Казахстаном на высшем уровне состоялся брифинг для представителей средств массовой информации.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметили, что переговоры прошли в присущем узбекско-казахстанским отношениям духе взаимопонимания и искренности, стороны проявили единство мнений по всем стратегическим вопросам, сообщают местные СМИ.

«Важным фактором дружеских отношений между странами являются наши культурно-гуманитарные связи. Мы договорились провести в 2018 году Год Узбекистана в Казахстане. На повестке дня также проведение года Казахстана в Узбекистане. В рамках этого будут организованы различные мероприятия, которые будут способствовать еще большему скреплению наших братских народов», – отметил Назарбаев.

По сообщениям местных СМИ, Год Казахстана в Узбекистане пройдет в 2019 году.

Нурсултан Назарбаев прибыл в Узбекистан с государственным визитом сегодня, 16 сентября.