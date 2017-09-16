Назарбаев и Мирзияев заявили о начале нового этапа отношений между двумя странами

В рамках государственного визита в Ташкенте президент Казахстана Нурсултан Назарбаев совместно с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзияевым посетил промышленную выставку «Узбекистан – Казахстан: новый этап сотрудничества».

На выставке представлена экспортоориентированная продукция свыше 50 крупных казахстанских компаний в военно-технической, авиационной, фармацевтической, текстильной, строительной сферах, а также в отраслях машиностроения, автомобилестроения и IT, сообщает сайт президента Казахстана.

В Ташкенте Назарбаев также принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику бывшему президенту Узбекистана Исламу Каримову. Также Назарбаев возложил цветы к монументу «Независимости и гуманизма». Назарбаев и Мирзияев посетили архитектурный комплекс «Мавзолей Толе би». В мавзолее покоится прах крупного исторического деятеля казахов Толе би.

В завершение посещения мавзолея Нурсултан Назарбаев и Шавкат Мирзияев провели брифинг для СМИ, в ходе которого они заявили о начале нового этапа взаимоотношений между Казахстаном и Узбекистаном.