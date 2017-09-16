В Великобритании задержали подозреваемого в теракте в метро

В Великобритании задержали подозреваемого в причастности к теракту в метро Лондона 15 сентября. Ему 18 лет. Полицейские провели задержание в городе Кент, примерно в 60 километрах к юго-востоку от Лондона.

Взрыв в поезде на станции метро «Парсонс-Грин» в Лондоне произошел утром 15 сентября. Пострадали около 30 человек. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Самодельная бомба сдетонировала не полностью. Уровень террористической угрозы в Великобритании повысили до «критического». Это означает, что власти считают нападение «неизбежным». Усилены меры безопасности на железных дорогах и в общественном транспорте.