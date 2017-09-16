Совет Безопасности ООН осудил ракетный запуск Северной Кореи

Совет Безопасности ООН осудил очередной ракетный запуск Северной Кореи как «крайне провокационный». В совместном заявлении 15 государств указано, что действия Северной Кореи представляют угрозу не только странам региона, но и всему миру. Члены Совбеза подчеркнули необходимость отказа от ядерного оружия на Корейском полуострове.

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН 15 сентября созвали Соединенные Штаты и Япония. Утром в пятницу северокорейская ракета средней дальности пролетела над Японией и упала в Тихий океан.

Представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия намерена присоединиться к новым санкциям, введеным против Северной Кореи. При этом он призвал Северную Корею и другие заинтересованные стороны прекратить взаимные угрозы.



11 сентября Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за ужесточение санкций против Северной Кореи. Резолюция перекрывает экспорт текстиля из Северной Кореи, запрещает ввоз в страну природного газа и устанавливает лимит на продажу нефти и нефтепродуктов.