ЕСПЧ принял жалобу российских гражданских активистов на преследование

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению восемь жалоб Ильдара Дадина и других российских гражданских активистов, которых задерживали и судили за участие в акциях протеста в 2014 и 2015 годах. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

По словам адвоката Николая Зборошенко, представляющего интересы Дадина, речь идет о нарушениях ряда статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В частности, активисты жаловались на ненадлежащие условия содержания в полиции и вмешательство государства в их право на свободу мирных собраний.

Помимо Дадина в числе заявителей приводятся имена Марка Гальперина, Владимира Ионова, Елены Захаровой и Ирины Калмыковой.

Ильдар Дадин стал первым в России осужденным за неоднократное участие в несогласованных акциях. В декабре 2015 года суд приговорил его к трем годам колонии общего режима. Приговор активисту отменил Верховный суд, решение было пересмотрено по указанию Конституционного суда.

Дадин вышел на свободу 26 февраля. После этого он неоднократно требовал привлечь Федеральную службу исполнения наказаний к ответственности за пытки, о которых активист заявил, находясь в колонии.