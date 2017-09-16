США призвали Иракский Курдистан отменить референдум о независимости

Администрация президента США Дональда Трампа призвала власти Иракского Курдистана отказаться от референдума о независимости 25 сентября. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

В заявлении говорится, в частности, что проведение референдума отвлекает от попыток победить террористическую группировку «Исламское государство» («ИГ») и стабилизировать ситуацию в освобождённых от «ИГ» районах. Белый дом призвал правительство Курдистана отменить референдум и провести последовательный диалог с Багдадом. Отмечается, что США готовы выступить посредником в переговорах представителей курдской автономии и Ираком.

15 сентября парламент Иракского Курдистана назначил дату проведения референдума о независимости на 25 сентября. Идею референдума поддержали как на территории Иракского Курдистана, так и на спорных территориях. Ирак выступает против проведения референдума как противоречащего законам Ирака. В Багдаде полагают, что курдская автономия обладает достаточной независимостью.

Иракский Курдистан расположен на севере и северо-востоке Ирака. Он имеет статус широкой автономии в составе страны, а права курдов закреплены в конституции. У Иракского Курдистана своя валюта, государственная граница и свой пограничный контроль.

Независимость курдской автономии в Ираке может вызвать протесты Турции. Анкара многие годы ведет борьбу с курдскими вооруженными формированиями внутри страны, а также с курдскими Отрядами народной самообороны на территории Сирии. Вооруженные силы Турции регулярно наносят удары по курдским лагерям на севере Ирака. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара объявит о мерах в ответ на готовящийся референдум 22 сентября.