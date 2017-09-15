Рахматилло Зоиров: СДПТ уже четыре года не сотрудничает с ПИВТ

Лидер Социал-демократической партии Таджикистана Рахматилло Зоиров осудил участие и выступление руководителя ячейки партии в Горном Бадахшане Алима Шерзамонова на собрании, организованном запрещенной в Таджикистане исламской партией в польской столице.

«Выступление Алима Шерзамонова на собрании Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) в Варшаве является серьезной политической и идеологической ошибкой», – сказано в распространенном Зоировым 15 сентября заявлении.

По словам Зоирова, СДПТ прекратила сотрудничество с ПИВТ в сентябре 2013 года. Лидер социал-демократов говорит, что поступок Алима Шерзамонова в ближайшее время станет темой для серьезного разговора в политсовете партии.

Алим Шерзамонов на организованном на днях исламской партией собрании «От независимости до репрессий» участвовал в качестве зампредседателя социал-демократической партии Таджикистана.

«Шерзамонов не является заместителем председателя СДПТ, он руководитель ее ячейки в ГБАО», – отметил Рахматилло Зоиров. Он считает, что Шерзамонов о своем участии на собрании ПИВТ должен был поставить в известность руководство партии. «Шерзамонов вправе выступить от своего имени, но не от имени социал-демократов – у него не было таких полномочий», – говорит лидер СДПТ.