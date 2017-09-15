В Астане объявлено о создании зоны безопасности в Идлибе

Страны – гаранты режима прекращения огня в Сирии объявили сегодня в Астане о создании четвертой зоны безопасности в Сирии, в провинции Идлиб, и развертывании сил контроля в этой зоне. В совместном заявлении России, Ирана и Турции говорится также о создании «совместного координационного центра по согласованию действий сил контроля» в так называемых «зонах деэскалации» в Сирии. Текст заявления стран-гарантов по итогам шестого раунда мирных переговоров по Сирии в Астане журналистам огласил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

Согласно принятому 4 мая странами-гарантами меморандуму, созданные по инициативе России так называемые «зоны деэскалации» расположены в Восточной Гуте, «в определенных частях на севере провинции Хомс», в провинции Идлиб и в «определенных частях соседних провинций (провинции Латакия, Хама и Алеппо) и в определенных районах на юге Сирии».

В заявлении говорится, что «в целях предотвращения инцидентов и боевых столкновений между конфликтующими сторонами» страны-гаранты проводят развертывание сил контроля в полосе безопасности в зоне деэскалации в провинции Идлиб и в определенных частях соседних провинций (Латакия, Хама и Алеппо). Также в этом документе отмечается, что развертывание проводится на основе карт, согласованных 8 сентября в Анкаре.

Продолжительность меры по созданию зон деэскалации первоначально составит шесть месяцев с возможностью автоматически продлить их действие «на основе консенсуса гарантов», сообщил министр Абдрахманов.

Россия и Иран поддерживают правительство президента Сирии Башара Асада в ходе этой шестилетней гражданской войны в Сирии, которая, по оценкам, унесла жизни 330 тысяч человек. Турция и Соединенные Штаты поддерживают разные повстанческие группировки.

Следующая встреча запланирована на конец октября. К этой встрече планируется увеличить число стран – наблюдателей Астанинского процесса по Сирии.