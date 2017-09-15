Иран заявил, что США ищут повод для разрыва ядерной сделки

Старший сотрудник органа безопасности Ирана обвинил Вашингтон в «поиске поводов» для разрыва ядерного соглашения между Тегераном и шестью мировыми державами путем требования проверок иранских военных объектов. Али Шамхани, командующий армией и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана, выступил с этими заявлениями сегодня в эфире государственного телевидения. Шамхани заявил, что «у Ирана нет скрытой ядерной деятельности ни в одной географической точке страны». Он сказал, что поднятые Соединёнными Штатами вопросы представляют собой «шумиху в прессе, поднимаемую американцами, чтобы суметь уйти от выполнения своих обязательств».

За день до этих заявлений Шахмани Вашингтон заявил, что намерен продлить отмену санкций, полученную Ираном по подписанному в 2015 году ядерному соглашению, но планирует наложить новые взыскания на лица и организаций Ирана в ответ на программу Тегерана по разработке баллистических ракет.

Американские и международные наблюдатели, осуществляющие мониторинг за исполнением обязательств по ядерному соглашению 2015 года, заявили ранее, что Иран придерживается условий этой сделки. Однако администрация президента США Дональда Трампа неоднократно обвиняла Тегеран в нарушении духа этого соглашения за счет продолжения испытательных запусков баллистических ракет, а также ракет, способных нести ядерный заряд.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон 14 сентября заявил, что Вашингтон более широко изучит возможные угрозы со стороны Ирана помимо его ядерной программы.